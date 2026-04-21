Il laboratorio di design milanese dedicato alla ricerca cromatica e al pensiero strategico si trova al centro di un'attenzione crescente. Recentemente, sono stati portati alla luce materiali e processi utilizzati nelle loro attività, con l’obiettivo di approfondire le tecniche e le metodologie impiegate. La discussione si concentra sui metodi di produzione e sulle scelte di materiali adottate nel progetto, senza coinvolgere figure o aziende specifiche.

Baolab, il laboratorio milanese di CMF Design che unisce pensiero strategico, ricerca cromatica e materica, previsione delle tendenze e sperimentazione progettuale, svelerà ’The Manufacturing Circus – The Choreography of Making’: un’indagine che mette in scena materiali e processi come attori di una coreografia produttiva in costante evoluzione. Ancora oggi e domani, lo studio in via Farini 6 a Milano diventerà uno spazio narrativo in cui la produzione sarà protagonista.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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