I bambini di La Maddalena hanno raccolto rifiuti sulla spiaggia di Monti d’Arena, contribuendo alla pulizia delle dune. Durante l’attività, hanno individuato vari materiali abbandonati, tra cui plastica e altri rifiuti. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sulla tutela delle tartarughe marine e sull’importanza di mantenere pulite le spiagge. Nessun intervento legale o decisione giudiziaria è stato riferito.

? Punti chiave Come possono i bambini proteggere le tartarughe marine a Monti d’Arena?. Cosa hanno scoperto gli alunni tra i rifiuti sulla spiaggia?. Perché non si possono raccogliere conchiglie e sassi sulle dune?. Come può un album di figurine salvare la biodiversità dell'arcipelago?.? In Breve Alunni scuola Via Carducci operano il 28 maggio sulla spiaggia di Monti d’Arena.. Collaborazione tra Cooperativa Isule, Parco Nazionale e associazione Passu Malu.. Distribuzione album figurine sugli endemismi per riconoscere le specie dell'arcipelago.. Insegnamento tutela tartarughe marine e divieto asportazione sabbia o conchiglie.. Il 28 maggio gli alunni della sezione A della scuola dell’infanzia di Via Carducci hanno operato sulla spiaggia di Monti d’Arena, a La Maddalena, per una lezione di educazione ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli custodi del mare: i bambini puliscono le dune a La Maddalena

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