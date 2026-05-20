A Mallare, un gruppo di bambini ha deciso di dipingere i tombini del paese, trasformandoli in piccoli strumenti di sensibilizzazione ambientale. Questa iniziativa mira a attirare l'attenzione sulla connessione tra le infrastrutture urbane e la salute del mare, poiché le acque di scolo che scorrono nei tombini finiscono in mare aperto. I bambini hanno scelto di colorare i tombini per rendere più visibile il loro ruolo e sensibilizzare la comunità sull'importanza di mantenere pulite le reti di drenaggio.

? Domande chiave Come può un semplice tombino influenzare la salute del mare?. Cosa hanno fatto concretamente i bambini per proteggere l'ecosistema?. Perché le autorità locali hanno sostenuto questo progetto scolastico?. Quali nuovi strumenti didattici sono stati consegnati agli studenti?.? In Breve Insegnanti e Assonautica hanno coinvolto la scuola di Mallare lunedì 18 maggio.. Sindaco Flavio Astiggiano e vicesindaco Sasha De Santis hanno presenziato all'evento.. L'Assonautica ha donato fascicoli sul ciclo dell'acqua e il volume Storie di ecologia.. Sono stati installati due nuovi contenitori per sigarette nel cortile scolastico.. Lunedì 18 maggio, gli operatori dell’Assonautica provinciale di Savona sono intervenuti presso la scuola dell’infanzia e primaria di Mallare per avviare una missione didattica dedicata alla tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli custodi del mare: a Mallare i bambini colorano i tombini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Vigliena si risveglia con i “piccoli custodi” della memoriaTempo di lettura: 2 minutiSabato 9 maggio, tra le pietre antiche dello Stradone Vigliena, non si parlerà solo di passato.

MArTA, 236 piccoli custodi: gli studenti guidano il museo in 3D? Punti chiave Come faranno dei bambini di dieci anni a guidare il museo? Cosa hanno creato gli studenti per rendere la visita interattiva? Chi sono...

17/5/26.Al Convegno promosso a Chioggia il 15/5 dal Ministero Protezione civile e politiche del mare,presente il sindaco Armelao,su cambiamenti climatici e strategie di resilienza,Coldiretti pesca,definendo i pescatoricustodi del mareha sottolineato l'urgenz x.com

I baby custodi del mare. Bambini a pulire l’arenileNell’ambito della campagna nazionale Puliamo il Mondo, si è svolta l’iniziativa Piccoli Custodi del Mare promossa dal Comune in collaborazione con la cooperativa Cassiopea che gestisce i Centri ... lanazione.it

Concluso il progetto 'Montecorice. Custodi del mare'Si è concluso il progetto 'Montecorice. Custodi del mare', il contenitore di eventi ed incontri promosso dal Comune di Montecorice, diretto dalla Cyclopes srl e finanziato dalla Regione Campania ... ansa.it