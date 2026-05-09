Maddalena lascia due bambini Online le donazioni per aiutarli

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In poche ore, molte persone hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi avviata per sostenere il compagno e i due figli di Maddalena Sangermano, residente a Casaletto Lodigiano. La vicenda ha attirato l’attenzione online, portando a una mobilitazione immediata e significativa. La campagna di solidarietà si è diffusa attraverso diverse piattaforme, raccogliendo donazioni per i tre coinvolti.

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LODI VECCHIO (Lodi) Enorme solidarietà in poche ore per la raccolta fondi destinata ad aiutare il compagno e i due figli piccoli di Maddalena Sangermano di Casaletto Lodigiano. La ventinovenne ha perso la vita giovedì mattina nell’ incidente avvenuto lungo la strada bassa che collega Lodi Vecchio a Tavazzano con Villavesco. L’iniziativa è stata aperta dagli amici più stretti della giovane mamma sulla piattaforma GoFundMe e già nel pomeriggio di ieri la raccolta ha già superato ottomila euro di donazioni sui novemila fissati come obiettivo iniziale. La giovane donna, residente a Mairano di Casaletto Lodigiano ma domiciliata a Lodi Vecchio, stava raggiungendo il nuovo posto di lavoro quando avrebbe perso il controllo della propria Fiat Punto all’altezza delle curve a Cascina Santo Stefano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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