Gli studenti più giovani hanno vinto una competizione dedicata al giornalismo, realizzando intere pagine di giornale durante l’anno scolastico. La loro partecipazione ha messo in evidenza talento e curiosità, offrendo loro l’opportunità di sperimentare il mestiere attraverso la scrittura e la creazione di contenuti. La iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole, premiando chi ha dimostrato maggiore creatività e capacità di approfondimento.

Il giornalismo visto con gli occhi e la ‘penna’ delle giovani generazioni, che durante l’anno scolastico hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova realizzando intere pagine di giornale. Si è conclusa ieri, con una bella giornata di festa, la 24a edizione dei Campionati di Giornalismo, il progetto del Resto del Carlino che ha coinvolto un gran numero di scuole delle province di Ascoli e Fermo. Nella sede di Conad Adriatico, a Monsampolo, si sono dati appuntamento 200 ragazzi e ragazze, accompagnati dai loro docenti, per la cerimonia di premiazione, che ha visto il trionfo della scuola D’Azeglio per la provincia di Ascoli e della Fracassetti Capodarco per quella di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piccole ’penne’ crescono. Talento e curiosità: ecco gli studenti vincitori della nostra iniziativa

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