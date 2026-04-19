Nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale si è svolta una manifestazione dedicata al contrasto di bullismo e cyberbullismo nelle scuole. Durante l’evento sono stati premiati gli studenti vincitori di un concorso che ha coinvolto diverse classi. La discussione ha riguardato i fenomeni di vessazione tra i giovani, con attenzione alle modalità di cyberbullismo. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni.

Bullismo e cyberbullismo sono stati al centro della manifestazione che si è tenuta nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Due i momenti dell’evento: la conferenza di quattro esperti e la premiazione del concorso per studenti delle scuole medie superiori di Massa e Carrara dal titolo ’Bullismo, Cyberbullismo, cause, disagi e conseguenze’. A vincere sono stati Samuel Rossi e Diego Bertelloni dell’istituto Zaccagna Galilei di Carrara per la sezione biennio. Secondo classificato Hisham Koudsi dell’istituto Nobel, al terzo posto Alessandra Guzzo dell’istituto Nobel. Nella sezione triennio ha vinto Matilde Santarelli del Liceo scientifico Fermi di Massa; al secondo posto ex aequo Gabriele Tenerani del Liceo Marconi e Matteo Forti dell’istituto Fiorillo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concorso nelle scuole sul bullismo. Ecco gli studenti vincitori: "Una piaga da combattere"

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