Un anno per il tuo futuro | ecco gli studenti vincitori del concorso

Sono stati premiati nella curia diocesana a Latina dal vescovo Mariano Crociata, i vincitori del concorso "Un anno per il tuo futuro", giunto alla sua settima edizione, rivolto agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali pontini. Il concorso è stato organizzato dalla.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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