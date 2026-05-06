Un anno per il tuo futuro | ecco gli studenti vincitori del concorso

Da latinatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati premiati nella curia diocesana a Latina dal vescovo Mariano Crociata, i vincitori del concorso "Un anno per il tuo futuro", giunto alla sua settima edizione, rivolto agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali pontini. Il concorso è stato organizzato dalla.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Concorso nelle scuole sul bullismo. Ecco gli studenti vincitori: "Una piaga da combattere"Bullismo e cyberbullismo sono stati al centro della manifestazione che si è tenuta nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale.

Pirandello parla al mondo, studenti da quattro continenti ad Agrigento: ecco i vincitori del concorsoSi è conclusa ad Agrigento la nona edizione del concorso “Uno, nessuno e centomila”, la manifestazione ispirata all’opera di Luigi Pirandello che ha...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Prorogata al 18 maggio la scadenza per partecipare al bando Quarto Anno Rondine; Un anno senza Papa Francesco: a Milano un evento per riflettere su eredità e futuro; Lazio, l'ag. di Gila: Futuro? Ha ancora un anno con Lazio, sul Milan...; Niang, futuro nei college. Per lui un contratto faraonico negli Usa.

un anno per il futuroUn anno per il tuo futuro, il Vescovo Crociata premia gli studenti vincitori del concorsoCerimonia di premiazione a Latina per il concorso Un anno per il tuo futuro, iniziativa giunta alla settima edizione e rivolta agli studenti degli istituti tecnici e professionali del territorio. A ... radioluna.it

un anno per il futuroDiocesi: Latina, mons. Crociata ha premiato gli studenti vincitori del concorso Un anno per il tuo futuroQuesta mattina, presso la curia diocesana a Latina, il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata, ha premiato i vincitori del concorso Un anno per il tuo futuro, giunto alla ... agensir.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.