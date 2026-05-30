Durante una lite nella notte a Misterbianco, un uomo ha colpito ripetutamente la moglie, che ora si trova in condizioni gravissime. L'aggressore è stato arrestato e si trova in carcere. La donna ha riportato ferite serie e si trova in ospedale. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che hanno avviato un’indagine. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica.

Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione domestica avvenuta nella notte a Misterbianco, nel Catanese. La vittima di 49 anni è stata gravemente ferita dal marito al culmine di una lite all’interno dell’abitazione familiare. L’uomo, un 53enne residente nel comune etneo, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’allarme è scattato intorno all’1, quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri nell’abitazione di famiglia, dove la madre si trovava riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza carabinieri di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile di Catania che hanno immediatamente individuato l’aggressore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Picchia violentemente la moglie durante una lite: la donna è gravissima, lui in carcere. Il tentato femminicidio a Misterbianco

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