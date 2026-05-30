Una donna di 49 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata colpita alla testa dal marito, di 53 anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. L’aggressione è avvenuta in una abitazione a Catania. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha sequestrato l’arma usata. La vittima è ora assistita dai soccorritori.

È in fin di vita una donna di 49 anni colpita con violenza alla testa dal marito, 53 anni, arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. L’aggressione è avvenuta nella notte a Belsito, una frazione di Misterbianco, in provincia di Catania. L’uomo ha aggredito la moglie ferendola gravemente. La donna è al momento nell’ospedale Garibaldi centro, in gravissime condizioni. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo radiomobile. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catania, colpisce la moglie alla testa: 49enne in gravissime condizioni

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