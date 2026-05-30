Picchia la compagna le stringe le mani al collo e tenta di strangolarla nella loro casa a Bolsena | arrestato

Un uomo è stato arrestato ieri a Bolsena dopo aver aggredito la compagna all’interno della loro abitazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha colpito la donna, le ha stretto le mani al collo e ha tentato di strangolarla. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco dopo l’aggressione. La donna è stata assistita e portata in ospedale per le ferite riportate.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio, in un'abitazione di Bolsena, in provincia di Viterbo. La donna è stata trasportata all'ospedale di Acquapendente per essere sottoposta a cure e accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHer Father Called Her a Demon. She Was a Nine-Tailed Fox.

Notizie e thread social correlati

Incubo fuori da un asilo di Milano, palpeggia l'ex compagna e le stringe il collo: arrestato 36enneMercoledì 25 marzo, a Milano, la polizia locale ha arrestato un uomo di 36 anni di origine salvadoregna con l'accusa di aver molestato e maltrattato...

Picchia ripetutamente la moglie e tenta di strangolarla in casa a Rieti, il provvedimento contro un 45enneA Rieti, un uomo di 45 anni è stato allontanato dalla propria abitazione e sottoposto a un provvedimento con braccialetto elettronico, dopo che la...

Temi più discussi: Picchia violentemente la moglie durante lite, donna è gravissima; Picchia la compagna con mazza da baseball: arrestato un uomo; Picchia la compagna in casa e la insegue in strada: arrestato 46enne; Picchia la compagna con mazza da baseball e stampelle, arrestato.

Per oggi sono soddisfatto di averti fatto del male abbastanza, picchia la compagna con stampelle e mazza da baseball, il racconto della vittima. #DentrolaNotizia x.com

Perché Victoria 3 è il meno popolare tra le moderne strategie PDX? reddit

Uomo picchia la sua compagna, la strangola e le brucia i vestitiUn uomo ha preso a schiaffi la sua compagna, arrivando addirittura a bruciare i suoi vestiti. E non è affatto finita qui. newsmondo.it

Picchia la compagna, poi si scaglia contro i clienti dell'osteria intervenuti per difenderla: arrestatoPORDENONE - Borgomeduna, via Udine, giovedì. I locali della zona stavano chiudendo il servizio del pranzo quando un uomo ha aggredito la sua compagna davanti al Bar Victoria. Secondo ... ilgazzettino.it