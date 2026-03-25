A Rieti, un uomo di 45 anni è stato allontanato dalla propria abitazione e sottoposto a un provvedimento con braccialetto elettronico, dopo che la moglie aveva denunciato ripetuti maltrattamenti e un tentativo di strangolamento all’interno dell’abitazione. La vicenda riguarda episodi di violenza domestica che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi.

Un uomo di 45 anni è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a seguito di una denuncia per maltrattamenti e aggressioni nei confronti della moglie convivente. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria dopo le indagini della Polizia di Stato di Rieti. Maltrattamenti in famiglia a Rieti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare nei confronti dell’uomo è stata adottata nei giorni scorsi a Rieti dopo che la moglie aveva presentato una dettagliata denuncia. La donna ha raccontato di essere stata vittima di continue minacce e aggressioni fisiche da parte del marito, episodi che si sarebbero verificati anche in presenza dei due figli minori della coppia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Picchia ripetutamente la moglie e tenta di strangolarla in casa a Rieti, il provvedimento contro un 45enne

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