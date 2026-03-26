Mercoledì 25 marzo, a Milano, la polizia locale ha arrestato un uomo di 36 anni di origine salvadoregna con l'accusa di aver molestato e maltrattato ripetutamente l'ex compagna, madre di quattro figli. L'uomo, già denunciato in passato, è stato fermato dopo averla palpeggiata e avergliele stretto il collo in un episodio avvenuto fuori da un asilo.

Minacce, molestie, violenze fisiche e sessuali durate anni. Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato un 36enne di El Salvador per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, una donna peruviana madre sei suoi quattro figli. L'uomo era già stato denunciato dalla donna, vessata da lui dal 2020. Nella mattina di ieri, il 36enne ha seguito l'ex compagna mentre accompagnava i figli a scuola e all'asilo. Le si è avvicinato e, dopo averla palpeggiata nelle parti intime, le ha stretto il collo e l'ha minacciata. La situazione era drammatica già da qualche giorno. Lui arrivava sotto casa di lei per chiederle insistentemente di entrare, arrivando al punto di passare la notte nell'androne del palazzo perseguitandola con telefonate e messaggi con minacce di morte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Incubo fuori da un asilo di Milano, palpeggia l'ex compagna e le stringe il collo: arrestato 36enne

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