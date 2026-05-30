Piazza di Siena 2026 | Un Secolo di Sport Storia e Tutela

Notizia in breve

In piazza di Siena, si sono svolti eventi per i cento anni dello CSIO di Roma e della Federazione Italiana Sport Equestri. La celebrazione ha coinvolto competizioni, mostre e incontri pubblici lungo tutta la giornata. La piazza si è riempita di appassionati e atleti, che hanno partecipato a dimostrazioni e attività dedicate al mondo equestre. La giornata ha celebrato un secolo di storia e tradizione sportiva.