Piazza di Siena 2026 | Un Secolo di Sport Storia e Tutela
In piazza di Siena, si sono svolti eventi per i cento anni dello CSIO di Roma e della Federazione Italiana Sport Equestri. La celebrazione ha coinvolto competizioni, mostre e incontri pubblici lungo tutta la giornata. La piazza si è riempita di appassionati e atleti, che hanno partecipato a dimostrazioni e attività dedicate al mondo equestre. La giornata ha celebrato un secolo di storia e tradizione sportiva.
Cosa: Celebrazione dei 100 anni dello CSIO di Roma e del centenario della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).. Dove e Quando: Roma, presso il prestigioso Ovale di Piazza di Siena all’interno del parco di Villa Borghese, nel mese di maggio 2026.. Perché: Per assistere a un evento ippico di dimensione globale e celebrare l’importante restauro monumentale della storica Fontana dei Cavalli Marini e della Fontana dei Pupazzi.. L’edizione 2026 di Piazza di Siena rappresenta uno spartiacque per la storia dello sport italiano e per la tutela del paesaggio romano. Non si tratta di una semplice competizione equestre, ma del raggiungimento di... 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Temi più discussi: Il concorso ippico di Piazza di Siena compie 100 anni, un secolo di storia dell'equitazione; Piazza di Siena 2026: concorso ippico a Roma; Tanta Italia nel primo giorno dello CSIO del centenario a Piazza di Siena; Coppa delle Nazioni: trionfo Messico a Piazza di Siena, Italia quarta.
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Debutta oggi in esclusiva a Piazza di Siena una nuova versione del nostro logo. Per il secondo anno consecutivo insieme a @givova_riding siamo MAIN SPONSOR delle squadre campane per @piazzadisiena 2026. Grazie a @fisecampania_ per averci dato facebook
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