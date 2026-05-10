Nel 2026 si festeggiano due anniversari significativi: il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri e quello del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena. Per questa occasione, il Direttore Sportivo ha condiviso riflessioni sul percorso di queste istituzioni e sulla loro presenza nel mondo degli sport equestri. La celebrazione di questi eventi segna un secolo di attività nel settore, con un passato ricco di appuntamenti e successi.

Nel 2026 si celebrano due ricorrenze fondamentali: i 100 anni della Federazione Italiana Sport Equestri e del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena. Un anniversario doppio che invita non solo a guardare alla storia dell'equitazione azzurra, ma anche a riflettere sulle sfide e sulle prospettive del suo futuro. In questo contesto si inserisce la voce di Francesco Girardi, Direttore Sportivo discipline olimpiche della FISE dal 2017 e già atleta olimpionico di concorso completo, che ripercorre i momenti più significativi del suo mandato e traccia la rotta verso i prossimi traguardi. Come è iniziata l'avventura da Direttore Sportivo? «La mia vita lavorativa è sempre stata legata all'equitazione, prima da cavaliere e poi come tecnico, comunque sempre a stretto contatto con la natura e l'aria aperta.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FISE e Piazza di Siena, 100 anni di storia attraverso lo sguardo del Direttore Sportivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Fise, 100 anni e sguardo al futuro. Il Flaminio può tornare ai fasti del ’98. Sarà la giusta molla per Los AngelesLa Fise - Federazione Italiana Sport Equestri - compie cent’anni e festeggia i suoi fasti al Foro Italico di Roma, sede del Coni, dove ieri il...

Leggi anche: Nonna, figlia e nipote, tutte con lo stesso nome, Ramona, ci accompagnano attraverso quasi 100 anni di Storia spagnola. Sempre cercando la libertà

Argomenti più discussi: Gare di visione per Piazza di Siena: programma del weekend al Rampante; Fise Molise, domani 3 maggio alla Ippoform al via il Concorso Ippico Promozionale; Team Under 21 Sicilia: classifiche aggiornate e partecipazione a stage Giorgio Nuti; Endurance: a Montalcino in palio i titoli nazionali 2026.