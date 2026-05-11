A Villa Borghese si celebra il centenario del concorso ippico internazionale CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo. La manifestazione, che si tiene ogni anno nello stesso luogo, ha raggiunto questa tappa importante nel 2024, portando in scena competizioni di livello mondiale. La gara, nata nel 1924, rappresenta un appuntamento fisso per appassionati di equitazione e sport e si svolge nel cuore della capitale.

Cosa: Lo storico concorso ippico internazionale CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo, che festeggia un doppio centenario. Dove e Quando: A Roma, nella cornice di Villa Borghese tra l’Ovale Green e il Galoppatoio, dal 27 al 31 maggio 2026. Perché: Un’edizione unica a ingresso gratuito che unisce l’eccellenza dell’equitazione mondiale a straordinari interventi di restauro e valorizzazione botanica. Un doppio centenario tra storia, eleganza e grande equitazione internazionale. Il tempo sembra fermarsi e poi correre veloce nel cuore verde di Roma. Dal 27 al 31 maggio 2026, l’Ovale di Villa Borghese torna a essere il palcoscenico dello CSIO di Roma Piazza di Siena 100 anni – Master d’Inzeo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Cento anni di Piazza di Siena: trionfo dello sport e rinascita monumentale nel cuore di Villa Borghese

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