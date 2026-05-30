piano socio sanitario i sindaci chiedono maggior confronto

Circa duecento amministratori pubblici degli enti locali si sono riuniti a Genova per l’assemblea di Anci Liguria. Durante l’incontro, è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e quello di missione 2025. I rappresentanti hanno anche chiesto un maggior confronto sulle questioni legate al piano socio-sanitario.

Circa duecento amministratori pubblici degli enti locali hanno preso parte ieri, a Genova, all’assemblea dei soci di Anci Liguria e approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio di missione 2025. Un riconoscimento del ruolo fondamentale di Anci per intercettare risorse e sostenere la crescita e l’innovazione delle comunità locali, quello ribadito dal presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini, e certificato dalla compattezza e dalla sinergia tra i comuni chiamati ad affrontare sfide decisive per il futuro. Ma l’assemblea è stata anche l’occasione utile per presentare in anteprima ai sindaci il nuovo Piano socio sanitario integrato regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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