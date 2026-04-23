I sindaci di alcuni comuni del Casentino hanno inviato una lettera ufficiale al presidente della regione, chiedendo un incontro urgente riguardo alla situazione del sistema socio-sanitario locale. Nella missiva, vengono evidenziate criticità e richieste di intervento immediato per garantire servizi adeguati alla popolazione. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per la tenuta dei servizi sanitari e sociali nel territorio.

Arezzo, 23 aprile 2026 – I sindaci dei comuni di Bibbiena, Pratovecchio Stia e il Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, hanno scritto una lettera al Presidente Eugenio Giani per richiedere un incontro urgente, alla presenza del nuovo assessore Monni, sulle criticità del sistema socio-sanitario integrato del Casentino e degli impegni concreti e urgenti nel rispetto del principio di universalità e uguaglianza su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che in questo contesto, non consentono ai casentinesi di accedere ai servizi sanitari come altri cittadini. Nella lettera, a cui a oggi la Regione Toscana non ha dato risposte, i tre sindaci Filippo Vagnoli, Luca Santini e Federico Lorenzoni, hanno posto questioni importanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sistema socio sanitario del Casentino a rischio: i sindaci scrivono a Giani e chiedono un incontro urgente

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