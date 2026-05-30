Nel quartiere Pezzavilla ci saranno deviazioni nelle linee di autobus durante il fine settimana a causa di un’ordinanza della Polizia Locale. Le modifiche alla viabilità interessano quattro linee di trasporto pubblico e sono state disposte per motivi di sicurezza o lavori stradali. Le deviazioni saranno in vigore solo per il periodo indicato e sono state comunicate per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti. La viabilità locale subirà modifiche temporanee in questa zona.

Tarantini Time Quotidiano Modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico nel quartiere Pezzavilla per effetto dell’ordinanza della Polizia Locale n. 329 del 27 maggio 2026. La circolazione veicolare in via Federico II di Svevia, nell’area del capolinea di Pezzavilla, sarà interdetta sabato 30 maggio dalle ore 16 alle 24 e domenica 31 maggio dalle ore 9 alle 20, e comunque fino al termine delle esigenze che hanno reso necessario il provvedimento. A seguito della chiusura, Kyma Mobilità ha predisposto una serie di deviazioni per le linee urbane 20, 25, 28 e 29. Le linee 20 e 28 in direzione Pezzavilla non raggiungeranno il consueto capolinea ma proseguiranno lungo via Carlo Magno per poi percorrere via Mediterraneo e via Vozza, con capolinea provvisorio nell’area di sosta adiacente alla scuola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pezzavilla, cambia la viabilità: deviazioni per quattro linee bus nel fine settimana

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