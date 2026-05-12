Talsano blocchi e deviazioni bus | la viabilità cambia per la festa

A Talsano sono state adottate modifiche alla viabilità in vista della festa programmata in zona. Alcune strade saranno chiuse al traffico privato, impedendo l’accesso alle auto nelle aree interessate. Contestualmente, i percorsi degli autobus diretti verso Taranto e San Donato subiranno variazioni, con deviazioni e punti di sosta spostati. Le modifiche entreranno in vigore nelle prossime ore e resteranno in vigore durante tutto l’evento.

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? Punti chiave Quali strade saranno completamente interdette al traffico privato?. Come cambieranno i percorsi dei bus verso Taranto e San Donato?. Dove si fermeranno le linee urbane durante le celebrazioni?. Quando inizieranno ufficialmente i blocchi stradali nel centro di Talsano?.? In Breve Restrizioni attive dalle 15:30 di martedì 12 fino a mezzanotte di mercoledì 13 maggio.. Chiusura Corso Vittorio Emanuele tra via Cacace e via Cavalcanti per sicurezza parrocchiale.. Kyma Mobilità devia bus su via Mare, via Madonna delle Grazie e viale Europa.. Ordinanza numero 290 della Polizia Locale regola i nuovi percorsi per la festa.. Il traffico a Talsano cambierà volto martedì 12 e mercoledì 13 maggio 2026, con chiusure stradali e deviazioni dei bus per le celebrazioni della Madonna di Fatima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talsano, blocchi e deviazioni bus: la viabilità cambia per la festa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Talsano, modifiche al traffico e ai bus per la festa della Madonna di FatimaTarantini Time QuotidianoKyma Mobilità comunica variazioni alla circolazione e ai percorsi del trasporto pubblico a Talsano in occasione delle... Caos viabilità Roma: blocchi in Salaria e deviazioni per i cantieri? Punti chiave Quali strade evitare per non restare bloccati verso il Foro Italico? Come cambieranno i percorsi in via Ardeatina e sulla Flaminia?...