Perugia-cessione trattativa in stand by Nuovo summit per sbloccare l’impasse

Una trattativa per la cessione del Perugia calcio è attualmente in pausa, con un nuovo incontro previsto nel fine settimana a Pian di Massiano. La discussione riguarda la possibile vendita delle quote della società e si è resa necessaria dopo che un rappresentante ha dichiarato di essere disposto ad ascoltare le proposte di acquisto. La situazione resta in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui termini dell’eventuale accordo.

Sarà un week end di riflessione a Pian di Massiano. Intorno al Perugia calcio si è accesa l’attenzione da quando Javier Faroni ha fatto capire che avrebbe ascoltato le offerte per rilevare le quote della società biancorossa. Il presidente del Grifo sarebbe poco propenso alla cessione parziale, all’ingresso con una parte di quote: tutto o niente. Sul tavolo della società sarebbero arrivate tre offerte degne di essere almeno approfondite, ma il club si è concentrato su una in particolare. Ed ha approfondito fino al faccia a faccia di giovedì. L’incontro di giovedì pomeriggio, con il gruppo interessato a rilevare il Perugia non si è chiuso però secondo le attese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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AC PERUGIA | PRESENTAZIONE LUIGI CANOTTO E IVAN ESCULINO

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