Nella regione, i consiglieri regionali hanno presentato una richiesta ufficiale al presidente per convocare un incontro urgente con l’assessorato alle Infrastrutture. La questione riguarda i ponti sull’Adda e la necessità di superare l’impasse che riguarda la loro gestione e manutenzione. La proposta mira a riavviare un confronto tra le parti coinvolte per trovare soluzioni concrete.

I consiglieri regionali Jacopo Scandella e Davide Casati hanno presentato stamattina in Aula una richiesta formale al presidente Romani affinché l’assessorato alle Infrastrutture convochi immediatamente un tavolo di confronto. L’obiettivo è risolvere l’impasse riguardante la collocazione dei nuovi ponti stradali e ferroviari che dovranno attraversare l’Adda tra le zone di Paderno e Calusco, coinvolgendo il Commissario straordinario, la Regione, Rfi e i vari enti locali. L’atmosfera in Consiglio Regionale è stata carica di tensione politica dopo la seduta odierna, in cui i rappresentanti del Pd hanno ribadito con forza la necessità di un dialogo strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponti sull’Adda: battaglia in Regione per sbloccare l’impasse

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