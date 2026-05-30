? Domande chiave Come potrà il dibattito televisivo spostare il voto degli indecisi?. Chi sono gli elettori tra i 40 e i 70 anni?. Perché il voto di protesta cresce nelle regioni settentrionali?. Quanto inciderà la massa di schede bianche sul risultato finale?.? In Breve Sánchez segue con il 29,1% contro il 32,5% di Fujimori secondo Cpi.. Il 13,4% degli elettori è indeciso e il 22,6% intende votare bianco.. Il dissenso si concentra nelle regioni settentrionali e lungo la costa meridionale.. Il dibattito televisivo decisivo si terrà domenica 31 maggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita economica del Perù, ferma allo 0,2%, riflette l’incertezza che alimenta il voto di protesta e gli indecisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, ballottaggio testa a testa: Fujimori guida tra gli indecisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peru votes for ninth president in less than decade

Notizie e thread social correlati

Perù, stallo elettorale: Fujimori e Sánchez testa a testa al 38%Dopo il voto del 12 aprile, le elezioni peruviane si trovano in una fase di incertezza, con i due candidati principali che ottengono ciascuno il 38%...

Elezioni presidenziali in Perù, Fujimori in testa nei sondaggiAlle urne si sono concluse le elezioni presidenziali in Perù, con le prime proiezioni che indicano il candidato di destra in testa ai sondaggi.

Si parla di: Dibattito tecnico in Perù: i partiti all’altezza delle aspettative sociali? - Pressenza.

Perù, Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno: le presidenziali più pazze del mondoUn'attesa durata cinque settimane, per le elezioni più pazze del mondo. L'Ufficio nazionale per i processi elettorali (Onpe) del Perù ha finalmente ultimato, ieri, le operazioni di scrutinio del pri ... agensir.it

Fujimori in testa a una settimana dalle presidenziali in PerùKeiko Fujimori resta in testa nelle intenzioni di voto a una settimana dalle presidenziali in Perù, mentre si fa sempre più serrata la corsa per il secondo posto che vale l'accesso al ballottaggio del ... quotidiano.net