Alle urne si sono concluse le elezioni presidenziali in Perù, con le prime proiezioni che indicano il candidato di destra in testa ai sondaggi. La candidata, nota per la sua posizione politica, ha ottenuto un ampio consenso tra gli elettori. I risultati ufficiali sono attesi nei prossimi giorni, mentre il paese resta in attesa di conoscere l’esito definitivo della consultazione.

La candidata presidenziale di destra Keiko Fujimori è in testa ai sondaggi alla chiusura dalle urne per le elezioni presidenziali in Perù. Il ballottaggio è previsto per il prossimo 7 giugno. Secondo i sondaggisti Fujimori ha ottenuto il 16,5% dei voti, precedendo di pochi punti l'ultraconservatore Rafael López Aliaga, il candidato di sinistra Roberto Sánchez e il centrista Jorge Nieto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni presidenziali in Perù, Fujimori in testa nei sondaggi

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Sondaggi politici, è testa a testa tra centrodestra e campo largo: chi vince alle elezioniAd oggi, se si andasse al voto, le centrodestra e campo largo risulterebbero praticamente in pareggio.

A DÍAS DE LAS ELECCIONES: ¿ÁLVAREZ Y KEIKO YA ASEGURARON SU PASE ESTO DICEN LAS ENCUESTAS|EN VIVO