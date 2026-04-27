Dopo il voto del 12 aprile, le elezioni peruviane si trovano in una fase di incertezza, con i due candidati principali che ottengono ciascuno il 38% dei consensi. La revisione di tre sezioni elettorali si è resa necessaria, senza modificare sostanzialmente gli esiti finora registrati. La situazione rimane in equilibrio, con i risultati ancora da confermare ufficialmente.

? Cosa sapere Fujimori e Sánchez testa a testa al 38% dopo il voto del 12 aprile.. La revisione di 3.800 schede contestate determinerà gli sfidanti per il ballottaggio peruviano.. Il Perù si prepara a un ballottaggio tra la destra di Fujimori e il progressismo di Sánchez, mentre le autorità elettorali analizzano circa 3.800 schede contestate per chiudere lo scrutinio del primo turno. Mentre i dati ufficiali vengono ancora verificati, un rilevamento di Ipsos delineato in questa giornata mostra un equilibrio quasi perfetto tra i due candidati principali. La componente ultraconservatrice rappresentata da Fujimori e quella progressista guidata da Sánchez sembrano trovarsi sullo stesso piano, con entrambi i profili che raggiungono il 38% delle preferenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, stallo elettorale: Fujimori e Sánchez testa a testa al 38%

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