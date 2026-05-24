Una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran riguarda il nucleare e lo Stretto di Hormuz. La proposta include limitazioni sul programma nucleare iraniano e impegni sulla navigazione nella zona strategica. Il segretario di Stato ha annunciato che potrebbero arrivare “buone notizie” nelle prossime ore. Le trattative sono in corso e non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla versione finale del testo.

Per il segretario di Stato Marco Rubio il mondo potrebbe assistere a “buone notizie” nelle prossime ore. Il riferimento è alla bozza dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, su cui le due delegazioni stanno lavorando. Nelle ultime ore si sono rincorse numerose indiscrezioni, non confermate ufficialmente, specialmente sul nodo del nucleare. Che però, secondo fonti iraniane, sarà oggetto di ulteriore negoziazione. Intanto le agenzie di stampa Fars e Tasnim, entrambe legate ai Pasdaran, hanno pubblicato alcuni dettagli della bozza. L’intesa prevede innanzitutto che gli Usa e i loro alleati non attaccheranno l’Iran e i suoi alleati, mentre Teheran si impegna a non sferrare attacchi preventivi contro obiettivi Usa e di loro alleati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accordo Usa-Iran: dal nucleare allo Stretto di Hormuz. Cosa prevede la bozza dell’intesa

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Scontro Usa-Iran nello stretto di Hormuz - 1mattina News 05/05/2026

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