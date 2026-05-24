Gli Stati Uniti riferiscono che la Guida Suprema iraniana ha dato un consenso di massima sulle linee principali di una bozza di accordo preliminare tra i due paesi. L'intesa riguarda la regione di Hormuz e il programma nucleare. La notizia arriva dopo negoziati tra le parti, senza dettagli sui contenuti specifici o sui prossimi passi. Le dichiarazioni sono state rese ufficialmente dalle autorità statunitensi.

Gli Stati Uniti ritengono che la Guida Suprema iraniana abbia espresso un accordo di massima sulle linee generali della bozza di accordo preliminare tra Washington e Teheran. A riferirne è la CBS News, citando fonti a conoscenza dei negoziati. L'Iran avrebbe accettato in linea di principio, in cambio della revoca del blocco da parte degli Stati Uniti, di impegnarsi a smaltire le proprie scorte di uranio altamente arricchito. L'accordo preliminare deve ancora passare attraverso la gerarchia iraniana per l'approvazione formale. Washington sta cercando impegni espliciti da parte dell'Iran sia sullo smaltimento dell'uranio altamente arricchito sia sulla risoluzione di ulteriori questioni relative al nucleare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa-Iran, c'è un "accordo di massima". Hormuz e nucleare: i punti dell'intesa

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Iran-Usa, perché i negoziati sono falliti: da Hormuz alle armi nucleari, ecco i nodi

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