Francesco Totti ha deciso di non sposare Noemi Bocchi, nonostante le voci di un possibile matrimonio. La scelta avviene in un momento in cui Ilary Blasi si prepara a sposare un altro uomo. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di Totti, che ha preferito mantenere un atteggiamento riservato sulla questione. La decisione di non procedere con il matrimonio risulta definitiva.

Mentre Ilary Blasi sembra pronta a coronare la sua storia con Bastian Muller, Francesco Totti sceglie la strada della prudenza. L’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, insieme dal 2022, non hanno infatti fretta di arrivare all’altare. A rallentare i progetti di nozze non sarebbe il rapporto tra i due, che continua a procedere senza scossoni, quanto le questioni aperte con la conduttrice Mediaset. Sebbene l’ex calciatore sia formalmente libero di risposarsi dopo la sentenza parziale di divorzio arrivata nei giorni scorsi, la battaglia giudiziaria con l’ex moglie è tutt’altro che conclusa. Sul tavolo restano infatti diversi nodi economici e patrimoniali che potrebbero tenere gli ex coniugi in tribunale per mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché Totti non sposa Noemi Bocchi, il retroscena sullo scontro con Ilary Blasi

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POV: incontri Francesco Totti e Noemi Bocchi a Time Square

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