Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati visti durante una vacanza nei Caraibi, tra acque turchesi e spiagge di sabbia bianca. La coppia è stata fotografata mentre si rilassava in un resort di alto livello, lontano dalla città. Nel frattempo, nel mondo dello spettacolo, un’altra figura pubblica ha dichiarato di essere impegnata a pianificare il suo matrimonio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a far parlare di sé e questa volta per una vacanza extra lusso che la coppia si è concessa nelle acque cristalline dei Caraibi. Una fuga romantica che potrebbe quasi sembrare una prova generale per un viaggio di nozze, anche se al momento, l’unica che ha parlato di matrimonio e sembra sempre più vicina a compiere il grande passo è proprio l’ex di Totti, Ilary Blasi. Francesco Totti, la vacanza da sogno alle Bahamas insieme a Noemi Bocchi. Dopo poco più di tre anni d’amore, continua la favola romantica di Francesco Totti e Noemi Bocchi che hanno scelto una destinazione iconica per staccare la spina: le Bahamas. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi, romantica vacanza ai Caraibi mentre la Blasi pensa al matrimonio

Archiviata l’indagine su Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono minori: “Non c’è mai stato pericolo”. L’avvocato di Ilary Blasi: “Decisione che non condivido”Il gip di Roma ha archiviato l'indagine su Francesco Totti accusato di abbandono minori dopo la denuncia dell'ex moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti accusato di abbandono di minori da Ilary Blasi, archiviata l'indagine su di lui e Noemi BocchiL’indagine che vedeva l’ex calciatore della Roma Francesco Totti accusato di abbandono di minori dall’ex moglie Ilary Blasi è stata archiviata.

Temi più discussi: Totti e Noemi Bocchi, resort extra lusso alle Bahamas: 15 ristoranti, campo da golf, spa. Il costo (altissimo) per una notte; Francesco Totti e Noemi Bocchi: il selfie dalle Bahamas che mette a tacere il gossip; Vacanza ai Caraibi per Francesco Totti e Noemi Bocchi; Francesco Totti e Noemi Bocchi, fuga romantica (ed extra lusso) alle Bahamas: quanto costa il resort sulla spiaggia dove alloggiano.

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Vacanza ai Caraibi per Francesco Totti e Noemi BocchiTramite una storia su Instagram, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha svelato di trovarsi ai Caraibi insieme alla compagna Noemi Bocchi. tgcom24.mediaset.it

Alessia Solidani, migliore amica di Ilary Blasi, festeggia il compleanno di Bastian Muller dimostrando apertamente il suo affetto nei confronti del nuovo compagno della conduttrice del GF Vip. È la stessa donna dalla quale Francesco Totti aveva chiesto alla ex - facebook.com facebook