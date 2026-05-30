Perché Locatelli era all’U-Power Stadium per Monza Catanzaro – VIDEO

Il capitano della Juventus era presente all’U-Power Stadium per assistere alla finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. La partita si è svolta nel contesto della promozione in Serie A. L’evento ha attirato numerosi tifosi e rappresentanti delle squadre coinvolte. La presenza del calciatore è stata documentata attraverso un video pubblicato sui social media. La finale ha visto la vittoria del Monza, che ha ottenuto la promozione.

Perché Locatelli era all’U-Power Stadium per Monza Catanzaro. Il capitano della Juventus ha assistito alla finale playoff di Serie B. Manuel Locatelli non ha voluto far mancare il proprio supporto in una serata cruciale. Il capitano della Juventus è stato all’U-Power Stadium per assistere all’attesissima sfida tra Monza e Catanzaro. Il motivo principale della sua presenza? Fare il tifo per il grande amico Patrick Cutrone. I due sono legati da un rapporto profondo, un’amicizia solida cementata negli anni trascorsi insieme al Milan, condividendo l’emozionante percorso dalla formazione Primavera fino all’esordio in Prima Squadra. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il brivido e la promozione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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