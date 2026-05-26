Il Monza si gioca la A e all’U-Power Stadium arriva il Catanzaro | tutte le strade chiuse

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, alle 20, si svolge la finale di ritorno dei playoff di serie B tra Monza e Catanzaro all’U-Power Stadium. La partita si gioca dopo la vittoria per 2-0 dell’andata e determina l’accesso alla serie A. Tutte le strade vicine allo stadio sono state chiuse al traffico.