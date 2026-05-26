Il Monza si gioca la A e all’U-Power Stadium arriva il Catanzaro | tutte le strade chiuse
Venerdì 29 maggio, alle 20, si svolge la finale di ritorno dei playoff di serie B tra Monza e Catanzaro all’U-Power Stadium. La partita si gioca dopo la vittoria per 2-0 dell’andata e determina l’accesso alla serie A. Tutte le strade vicine allo stadio sono state chiuse al traffico.
Venerdì 29 maggio dalle 20 il Monza si gioca la serie A nella finale di ritorno dei playoff di serie B contro il Catanzaro all’U-Power Stadium dopo la vittoria per 2 a 0 dell’andata. Questi i divieti in vigore a partire dalle 16 e fino alla fine della partita.Divieti di parcheggio e sostaDalle 16. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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