Il Monza vince a Catanzaro | adesso il ritorno all' U-Power Stadium sognando la serie A
Il Monza ha vinto 2-0 in trasferta contro il Catanzaro, portandosi più vicino alla promozione in Serie A. La partita si è giocata allo stadio Ceravolo e ha visto i biancorossi conquistare i tre punti. La squadra ha segnato due reti, mantenendo la porta inviolata. Con questa vittoria, il Monza si avvicina al ritorno al U-Power Stadium, dove spera di concludere il campionato con l’obiettivo promozione.
Monza, la serie A adesso è più vicina. I bagaj sbancano lo stadio Ceravolo di Catanzaro portando a casa un meraviglioso 2 a 0. Il ritorno a Monza Ma per festeggiare (davvero) bisognerà aspettare venerdì sera. Il 29 maggio alle 20 all’U-Power Stadium si giocherà la partita di ritorno dei playoff. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
TRIONFO VENEZIA! CATANZARO K.O! MONZA-FROSINONE 1-1! SPROFONDO BARI! 20 GIORNATA SERIE B
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