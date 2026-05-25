Il Monza vince a Catanzaro | adesso il ritorno all' U-Power Stadium sognando la serie A

Notizia in breve

Il Monza ha vinto 2-0 in trasferta contro il Catanzaro, portandosi più vicino alla promozione in Serie A. La partita si è giocata allo stadio Ceravolo e ha visto i biancorossi conquistare i tre punti. La squadra ha segnato due reti, mantenendo la porta inviolata. Con questa vittoria, il Monza si avvicina al ritorno al U-Power Stadium, dove spera di concludere il campionato con l’obiettivo promozione.