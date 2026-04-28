Revoca scudetti | attuale inchiesta sugli arbitri rende questa discussione priva di fondamento

Attualmente è in corso un’inchiesta che coinvolge alcuni arbitri nel calcio italiano, portando a una discussione sulla possibile revoca di scudetti. La questione è al centro dell’attenzione, ma l’indagine non ha ancora portato a conclusioni definitive o a decisioni ufficiali sulla revoca dei titoli. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, anche se non ci sono ancora elementi concreti per modificare i risultati sportivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calcio italiano affronta un nuovo scossone. La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta che potrebbe rivelarsi il più clamoroso scandalo arbitrale dai tempi di Calciopoli. Gianluca Rocchi, designatore della Serie A e B, ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva e ha deciso di autosospendersi. Accanto a lui, altri quattro membri del mondo arbitrale sono sotto indagine. È importante sottolineare che né l’Inter né i suoi dirigenti risultano coinvolti, e i club non sono considerati parti lese.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Revoca scudetti: attuale inchiesta sugli arbitri rende questa discussione priva di fondamento. Notizie correlate Meloni non andrà a Sanremo, “notizia priva di fondamento”"Notizia priva di fondamento", così Palazzo Chigi commenta l'indiscrezione de La Stampa secondo cui Meloni sarebbe andata a Sanremo Questa mattina... Michael Jackson salvò 347 bambini da Jeffrey Epstein? La storia è priva di fondamentoDiverse condivisioni Facebook riportano che Michael Jackson avrebbe salvato 347 bambini da Jeffrey Epstein. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scandalo arbitri, CODACONS: Pronti a chiedere la revoca degli scudetti; L'inchiesta su Rocchi ha scatenato i social: i tifosi del Napoli sognano la revoca dello scudetto all'Inter e l'assegnazione al secondo classificato. Il giornalista Esposito invita Conte a impegnarsi allo spasimo per arrivare secondo. Ma la realtà del Codice di Gi; Caso Rocchi, il Codacons chiede misure drastiche: Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre · LaC News24; Codacons: Scandalo arbitri, in caso d'illeciti revoca degli scudetti assegnati all'Inter. Revoca scudetti: attuale inchiesta sugli arbitri rende questa discussione priva di fondamento.Il calcio italiano affronta un nuovo scossone. La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta che potrebbe rivelarsi il più clamoroso scandalo arbitrale dai tempi di Calciopoli. Gianluca Rocchi, designa ... napolipiu.com Inchiesta Rocchi, l'Inter rischia la penalizzazione? Dai punti tolti allo scudetto revocato: le ipotesi. Marotta: «Noi estranei»L'inchiesta della Procura di Milano che ha coinvolto Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri di Serie A e B accusato di frode sportiva in concorso, colpisce (al momento ... leggo.it In caso di reati, sarebbe giusto revocare gli scudetti all'Inter - facebook.com facebook Il #Codacons interviene sul caso #Rocchi chiedendo atti dell’indagine, un procedimento sportivo autonomo e persino la valutazione della revoca degli scudetti dell’ #Inter nei campionati sotto esame. Ipotesi anche il commissariamento #Figc in caso di respons x.com