Hantavirus Andes perché le tesi di Mariano Amici sull’ingegnerizzazione sono prive di fondamento

Un ricercatore ha condiviso un video sui social media in cui sostiene che il ceppo di Hantavirus Andes sia stato modificato in laboratorio attraverso esperimenti di ingegneria genetica. La sua tesi si basa sull’idea che il virus sia stato creato artificialmente, ma le affermazioni non trovano conferma nella comunità scientifica. Le autorità sanitarie hanno ribadito che non ci sono elementi a supporto di questa teoria, sottolineando l’origine naturale del virus.

Il dottor Mariano Amici ha diffuso un reel su Facebook in cui espone una serie di tesi sull’origine del ceppo di Hantavirus Andes, sostenendo che sia stato «ingegnerizzato» in laboratorio tramite esperimenti di «guadagno di funzione». Secondo il medico, l’emergenza sarebbe costruita a tavolino per imporre vaccini dannosi, arrivando a ipotizzare diagnosi falsificate sui decessi. Si tratta di affermazioni senza alcuna prova scientifica, smentite dalle sequenze genomiche del virus e basate sulla riproposizione di vecchie narrazioni complottiste già verificate durante la pandemia di Covid-19. Per chi ha fretta:. Il genoma del virus isolato nei casi recenti è pubblico e non presenta tracce di manipolazioni artificiali o “guadagno di funzione”.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Mi sento fortunata perché sono sopravvissuta all’hantavirus. Ho avuto due arresti cardiaci e non sono riusciti a intubarmi perché ero troppo instabile”: la storia di Debbie ZipperianIn questi giorni l’Ecdc-European Centre for Disease Prevention and Control e L’Organizzazione Mondiale della Sanità stanno tenendo sotto osservazione...

Hantavirus, i chiarimenti sul ceppo Andes dalla trasmissione tra persone al livello di mortalitàCome spiega il professor Signorelli "la trasmissione da persona a persona di Andes è molto più difficile rispetto al Covid, ma attenzione all'elevata...

Temi più discussi: Andes virus: cos’è l’hantavirus che può trasmettersi tra persone; Niente panico Che cosa sappiamo finora dell’Hantavirus (e perché dobbiamo stare tranquilli); Hantavirus Andes spiegato bene: dai roditori ai casi sospetti in Italia; Hantavirus, i chiarimenti sul ceppo Andes dalla trasmissione tra persone al livello di mortalità.

l paziente zero del focolaio di Hantavirus (Andes virus) sulla nave MV Hondius, identificato nell'ornitologo olandese 70enne Leo Schilperoord, stava studiando e fotografando il Caracara dalla gola bianca Caracara , 1826 è un genere di uccelli della famiglia d x.com

Hantavirus, perché dopo 30 anni non esiste ancora un vaccinoIl cluster di Andes virus collegato alla MV Hondius riporta attenzione sulle difficoltà nello sviluppo di vaccini e terapie contro gli hantavirus ... doctor33.it

Perché l'Hantavirus è una minaccia diversa dal Covid (e cosa ci dovrebbe preoccupare davvero)La prima differenza è sostanziale: l'Hantavirus Andes non è un patogeno sconosciuto. Lo studiamo fin dai primi anni Novanta, epidemiologicamente e geneticamente, attraverso l’analisi delle catene di t ... corriere.it