Perché l’aviaria si candida a diventare la malattia X

Il 30 maggio 2026, a Padova, si è parlato della diffusione dell’influenza aviaria, che sta diventando una minaccia globale. I virus più aggressivi si sono stabiliti negli uccelli migratori da alcuni anni, contribuendo alla diffusione della malattia. Questa situazione ha portato a un aumento dei focolai e delle misure di contenimento in diverse aree.

Padova, 30 maggio 2026 – Influenza aviaria padrona del mondo: perché? “I virus più violenti da alcuni anni si sono installati ormai costantemente negli uccelli migratori. Così sono stati trasportati a migliaia di chilometri di distanza. Per trovare i progenitori dobbiamo tornare alla Cina degli anni Novanta, probabilmente all’origine c’è la mutazione di un agente patogeno che circolava negli uccelli domestici e poi ha coinvolto quelli selvatici. Che si sono spostati dall’Asia all’Occidente, dall’Africa al Nord Europa, dal Canada agli Stati Uniti, coinvolti in maniera molto impattante; dal Sud America all’Antartide”. Calogero Terregino è il responsabile del Centro nazionale e del Laboratorio di referenza europeo per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, che fa capo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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