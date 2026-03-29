Bellaria si candida a diventare Comune europeo dello sport 2028

Bellaria Igea Marina ha annunciato la candidatura a diventare il Comune europeo dello sport nel 2028. La città ha presentato ufficialmente la richiesta, puntando sulle strutture sportive e sugli eventi organizzati negli ultimi anni. La decisione sarà presa dall’Unione Europea, che valuterà le proposte delle città candidate e le loro capacità di promuovere l’attività sportiva.

Bellaria Igea Marina torna a guardare all’Europa e lo fa attraverso lo sport. Il Comune ha ufficializzato la candidatura al titolo di ‘ Comune europeo dello sport 2028 ’, riconoscimento promosso da Aces Europe che ogni anno premia le realtà più attive nella diffusione della pratica sportiva e dei suoi valori sociali. Il percorso è già entrato nel vivo: la candidatura è stata accettata e l’amministrazione ha formalizzato l’adesione con il versamento della quota prevista. Ora si apre la fase più delicata, quella della costruzione del dossier che dovrà raccontare impianti, eventi, associazioni e il ruolo dello sport nella vita della comunità. Il titolo rientra in un sistema europeo articolato su più livelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bellaria si candida a diventare. Comune europeo dello sport 2028 Articoli correlati Leggi anche: Iniziative: Pisa si candida a “Città Europea dello Sport 2028” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Sal Da Vinci: ‘Conte un guerriero, il Napoli è fede e amore. Per sempre sì può diventare un coro’” Contenuti e approfondimenti su Bellaria si candida a diventare Comune... Argomenti discussi: Bellaria si candida a diventare. Comune europeo dello sport 2028. Giorgetti: Candidiamo Bellaria a capitale italiana del mare 2026Bellaria si candida a diventare Capitale italiana del mare 2026. Il Comune ha deciso di partecipare al bando nazionale promosso dal ministero per la protezione civile e le politiche del mare, ... ilrestodelcarlino.it Vogliamo una tappa del Giro d’Italia nel 2026Bellaria Igea Marina vuole entrare nella geografia del Giro d’Italia. La città si candida ufficialmente a ospitare una tappa dell’edizione 2026. A confermarlo è il sindaco Filippo Giorgetti, che parla ... ilrestodelcarlino.it