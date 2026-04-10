Prepariamoci all' invasione della Pol-beauty la cosmetica made in Polonia che si candida a diventare la Corea d' Europa
Negli ultimi tempi si fa strada l’idea che la cosmetica polacca stia conquistando un ruolo di rilievo nel settore, con l’obiettivo di affermarsi come un punto di riferimento in Europa. La crescita di questo comparto ha attirato l’attenzione di operatori e analisti, che prevedono un’espansione significativa in un mercato già molto competitivo. La scena locale si sta consolidando e si prepara a diventare una delle realtà più interessanti nel panorama cosmetico continentale.
Anche se, dobbiamo sottolinearlo, la Polonia ha una tradizione straordinaria nel settore cosmetico: qui, tra gli altri, sono nati Max Factor (all'anagrafe Maximilian Faktorowicz), il padre del make-up moderno, ed Helena Rubinstein, fondatrice dell'omonimo impero cosmetico e pioniera dell'uso della scienza nei trattamenti di bellezza. Figure leggendarie che hanno rivoluzionato l'universo della bellezza a livello mondiale. Detto questo, la Pol-beauty avanza oggi inesorabile: sapete che l’industria cosmetica polacca ha percorso in un decennio una strada che ad altri mercati ha richiesto una generazione, passando... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Harper Beckham, 14 anni, promette di diventare la nuova Kylie Jenner con il lancio della sua linea cosmeticaE secondo il Daily Mail Harper Beckham potrebbe diventare la risposta britannica a Kylie Jenner.
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