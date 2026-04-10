Prepariamoci all' invasione della Pol-beauty la cosmetica made in Polonia che si candida a diventare la Corea d' Europa

Negli ultimi tempi si fa strada l’idea che la cosmetica polacca stia conquistando un ruolo di rilievo nel settore, con l’obiettivo di affermarsi come un punto di riferimento in Europa. La crescita di questo comparto ha attirato l’attenzione di operatori e analisti, che prevedono un’espansione significativa in un mercato già molto competitivo. La scena locale si sta consolidando e si prepara a diventare una delle realtà più interessanti nel panorama cosmetico continentale.