La Juventus ha scelto di puntare su Kolo Muani al posto di Vlahovic in attacco. La decisione si basa su tre fattori principali: il costo più contenuto, l’adattamento alle richieste tattiche di Spalletti e la spinta motivazionale che il nuovo attaccante può portare alla squadra. Questa mossa rappresenta un cambiamento strategico con implicazioni economiche e tattiche, oltre a influenzare il clima tra i giocatori.

di Luca Fioretti L’analisi strategica dietro il cambio in attacco: l’aspetto economico, l’identikit tattico per Spalletti e il fattore motivazionale. Il possibile avvicendamento al centro dell’attacco della Juventus tra il partente Dusan Vlahovic e il cavallo di ritorno Randal Kolo Muani non è soltanto una necessità legata alla scadenza contrattuale del serbo, ma una mossa strategica che poggia su tre motivazioni chiarissime. Il primo motivo è di natura prettamente economica. Trattenere Vlahovic comporterebbe un esborso fuori portata per una Juventus senza i ricchi introiti della Champions: il serbo chiede un ingaggio da almeno 7-8 milioni di euro all’anno, a cui andrebbe aggiunto un ricchissimo bonus alla firma, muovendosi di fatto come un parametro zero sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perchè Kolo Muani al posto di Vlahovic potrebbe essere una mossa sensata da parte della Juve: i tre motivi

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I RINNOVI di VLAHOVIC e SPALLETTI sono GIUSTI || CALCIOMERCATO JUVENTUS

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