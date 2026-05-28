Massimiliano Allegri ha raggiunto un accordo con il Napoli per diventare il nuovo allenatore della squadra. L'intesa prevede un contratto biennale, dopo aver concluso le formalità legali relative alla precedente separazione professionale. L’allenatore ha già definito i dettagli dell’accordo e si appresta a firmare il contratto ufficiale.

L’allenatore Massimiliano Allegri ha definito l’intesa strategica per diventare la nuova guida tecnica del Napoli, superando i passaggi burocratici legati alla sua recente separazione professionale e preparandosi a firmare un contratto ufficiale di durata biennale. Secondo quanto rivelato in anteprima dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’accordo economico e progettuale con il presidente Aurelio De Laurentiis è stato ormai interamente raggiunto, formalizzando un corteggiamento che andava avanti da tempo. Il tecnico toscano rappresentava infatti la primissima scelta assoluta dei vertici del club partenopeo, una preferenza strategica manifestata dalla dirigenza azzurra ben prima che si consumasse il definitivo esonero dello stesso mister dalla panchina del Milan, ufficializzato lunedì scorso. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Voltata subito pagina dopo l’esonero dal Milan: Massimiliano Allegri ha raggiunto l’accordo totale con il Napoli

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