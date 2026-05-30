Nelle ultime ore si è svolto un confronto tra il direttore generale e i media, in cui si è parlato della partita di semifinale tra Santegidiese e Spal. Il dirigente ha dichiarato che l’obiettivo è difficile ma la squadra resta favorita. Ha anche commentato le polemiche sull’arbitraggio, definendole numerose, senza entrare nel dettaglio. La partita tra le due squadre si giocherà tra poche ore, a Giulianova.

Ancora poche ore e Santegidiese e Spal si ritroveranno di fronte a Giulianova per il secondo atto della semifinale, quello che decreterà la qualificazione alla finalissima. Il club abruzzese aspetta questa partita come un evento, col direttore generale Vincenzo Fanini che allontana a modo suo le critiche sulla gestione della prevendita. "Sono state due tra le settimane più intense della storia della nostra società – confessa il dirigente della Santegidiese –. Dispiace ci siano state delle polemiche relative ai biglietti: fino alla riunione del tavolo tecnico non potevamo spedire i tagliandi, ce lo ha imposto la questura di Teramo. È una questione che non esiste: i biglietti erano pronti già martedì mattina, ma non potevamo fare diversamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Per noi è un’impresa, la Spal resta favorita". Il dg Fanini: "L’arbitraggio? Tante polemiche"

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