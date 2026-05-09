Domani lo Young Santarcangelo affronta la Spal allo stadio Mazza in una partita valida per la fase regionale dei playoff. Dopo aver concluso la prima gara del girone di ritorno con un pareggio per 1-1 contro la stessa squadra, ora mira a ottenere una vittoria che potrebbe garantirgli l'accesso alla finale. La squadra considera questa sfida come un’opportunità importante e si prepara con determinazione per cercare di conquistare un risultato positivo sul campo avversario.

Dopo aver imposto il pareggio alla Spal nella prima gara del girone di ritorno allo stadio Mazza (1-1 il punteggio), sullo stesso campo domani lo Young Santarcangelo medita di sferrare un colpaccio che significherebbe accesso alla finale della fase regionale dei playoff. È stato un campionato in altalena quello dei romagnoli, che soltanto nel finale hanno trovato la continuità di rendimento che gli ha permesso prima di centrare la salvezza senza passare per i playout e poi di staccare il pass per gli spareggi promozione. È reduce da quattro vittorie e un pareggio la squadra di Fregnani, che adesso è determinata a giocarsi le proprie carte a Ferrara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Al Santarcangelo servirà un’impresa": "Per noi è un premio giocare con la Spal"

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