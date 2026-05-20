Due precedenti con il Picchio Al Del Duca dirige il match Zago di Conegliano Tante polemiche per l’arbitraggio di Diop

Stasera, nell’ambito dei playoff di ritorno, si gioca la sfida tra Ascoli e Potenza al Del Duca. La partita sarà diretta dall’arbitro Francesco Zago, proveniente da Conegliano. Sono due le precedenti occasioni in cui Zago ha diretto incontri con il Picchio. Recentemente, sono state sollevate numerose polemiche riguardo all’arbitraggio di Diop, che ha diretto in altre partite di questa fase.

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La direzione del match di stasera Ascoli-Potenza, partita di ritorno del secondo turno della fase nazionale playoff, sarà affidata al fischietto di Francesco Zago della sezione di Conegliano. Il direttore di gara potrà vantare l’ausilio degli assistenti Roberto Meraviglia di Pistoia e Leonardo Tesi di Padova. Quarto uomo ufficiale, invece, sarà Mattia Nigro di Prato. In sala var vedremo all’opera Giacomo Camplone di Lanciano, con l’avar Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore. Le strade del Picchio e di Zago si sono già incrociate in un paio di circostanze. L’ultimo precedente resta quello del 12 febbraio, quando al Del Duca arbitrò il confronto Ascoli-Torres terminato 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Due precedenti con il Picchio. Al Del Duca dirige il match Zago di Conegliano. Tante polemiche per l’arbitraggio di Diop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ascoli, pareggio con il Teramo: Sbrissa riapre il match al Del Duca? Cosa scoprirai Come influirà questo pareggio sulla semifinale tra Ascoli e Teramo? Perché il gol di Didio è stato annullato dal direttore di gara?... L’Ascoli non sfonda. Gori, dischetto indigesto. Ma mercoledì al Del Duca al Picchio basta un pariPotenza 0 Ascoli 0 (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe (dal 16’ s. La dinastia Romanov sarebbe potuta continuare se il granduca Michele avesse accettato il trono. reddit Roma - Bocca della Verità XXVI^ EDIZIONE RACE FOR THE CURE Dal Circo Massimo l'onda rosa della #Raceforthecure ha colorato il cuore di Roma per la maratona solidale sulla prevenzione dei tumori al seno, la sensibilizzazione, la tutela della salut x.com 'Una passione, due nazioni', presentato a Parigi il documentario su Cino del DucaUna vita da romanzo, a cavallo tra Italia e Francia: si è svolta con grande successo presso la Fondazione Simone et Cino Del Duca di Parigi, la terza tappa della presentazione del documentario ... ansa.it Frank Del Duca, il portabandiera statunitense a Milano Cortina 2026 con origini napoletaneÈ tempo di Milano Cortina. Le Olimpiadi invernali sono l'evento sportivo più atteso del 2026 in Italia. La cerimonia d'apertura ci sarà sabato 6 febbraio nello storico stadio di San Siro e vedrà ... ilmattino.it