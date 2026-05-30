Per chi non vuole dimenticare cosa vuol dire vivere in Afghanistan
N O GOOD MEN Genere: dramma politico-femminista Regia: Shahrbanoo Sadat. Con Shahrbanoo Sadat, Anwar Hashimi, Liam Hussaini, Yasinn Egah, Masihullah Tajzai, Torkan Omari Quello che non si concede a una madre. Una clip dal film “Love me tender” X Leggi anche › “La più piccola”: la recensione del film di Hafsia Herzi Scelto per inaugurare l’ultimo Festival di Berlino, il film della regista afgana Shahrbanoo Sadat è una commedia romantica che diventa cronaca drammatica per un’operatrice televisiva nella Kabul del 2021. Ogni giorno deve dimostrare che vale tanto quanto i colleghi maschi e, allo stesso tempo, lottare contro il marito da cui vorrebbe divorziare, ma al quale la legge afghana assegna ogni potere di custodia sul figlio di tre anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
COSA VUOL DIRE DIMENTICARE
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Questa è la storia di una bambina a cui hanno permesso di andare a scuola solo fino a dieci anni, del suo incontro magico con cinque vecchi libri che aveva l’ordine di non toccare, di una tenacia capace di andare oltre le regole e le montagne e della capacità facebook
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