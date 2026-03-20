Il senso della sfida di Rakitina | Dirigere un’orchestra vuol dire vivere di sorprese

Anna Rakitina, direttrice d’orchestra, ha spiegato che dirigere un’orchestra significa affrontare continuamente sorprese e imprevisti. La sua carriera si è sviluppata nel mondo della musica classica, dove ha condotto vari ensemble e orchestre. La sua esperienza include esibizioni e concerti in diversi paesi, confermando l’importanza della capacità di adattarsi alle diverse situazioni sul palco.

Una carriera importante, una vita dedicata alla musica. La direttrice d’orchestra Anna Rakitina sale sul podio dell’ Orchestra Sinfonica di Milano per un doppio concerto, questa sera alle 20 e domenica alle 16, all’Auditorium di Milano (largo Mahler), con solisti Nicolai Freiherr von Dellingshausen al violino e Giuseppe Amatulli al corno. Il programma esplora tre protagonisti della musica britannica: in apertura la Suite n. 1 da “Façade“ di William Turner Walton, ispirata ai testi poetici di Edith Sitwell; quindi il “Concerto per violino, corno e orchestra in La maggiore di Ethel Smyth, e in chiusura “Enigma Variations op. 36“ di Edward Elgar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il senso della sfida di Rakitina: "Dirigere un’orchestra vuol dire vivere di sorprese" Articoli correlati Zagrebelsky a La7: “Bello è vivere per la patria, non morire. Abbiamo perso la memoria di cosa vuol dire una guerra”“Oggi c’è qualche maître à penser, categoria non particolarmente apprezzabile, che ha rispolverato le vecchie concezioni della guerra: la guerra come... Sanremo celebra la musica. Ma dietro ogni nota, è il cervello a dirigere l'orchestraPaolo Maria Rossini (IRCCS San Raffaele): “Non esiste quasi nessun'altra esperienza capace di sincronizzare così tante funzioni cerebrali nello...