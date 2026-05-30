Pentagono | ‘la Cina rispetti la nostra forza militare’
Il Pentagono ha affermato che la Cina dovrebbe rispettare la forza militare degli Stati Uniti. Il Segretario alla Difesa ha dichiarato che l’epoca di proteste e indignazioni è finita e che la priorità è rafforzare la capacità militare americana. Non sono stati forniti dettagli su azioni specifiche o risposte cinesi, né su eventuali incidenti recenti.
Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth afferma che l’era dell'”indignazione di facciata” da parte degli Stati Uniti è finita: “Non fraintendeteci: l’America è una nazione del Pacifico e insistiamo affinché la Cina rispetti la nostra posizione di lunga data nella regione, e che rispetti la manifesta forza militare necessaria a sostenerla. Per raggiungere questo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
È SUCCESSO! Trump ordina il rilascio dei File UAP: Analisi dei primi video shock!
Notizie e thread social correlati
Pentagono e colossi tech: l’IA per la difesa militare americanaIl Dipartimento della Difesa statunitense sta rafforzando la collaborazione con grandi aziende tecnologiche per sviluppare sistemi di intelligenza...
Usa-Nato, Trump riduce la presenza militare in Europa: il Pentagono accelera sul piano “America First”L’amministrazione di Donald Trump sta pianificando una riduzione significativa della presenza militare statunitense in Europa, con l’obiettivo di...