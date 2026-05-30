Pentagono | ‘la Cina rispetti la nostra forza militare’

Notizia in breve

Il Pentagono ha affermato che la Cina dovrebbe rispettare la forza militare degli Stati Uniti. Il Segretario alla Difesa ha dichiarato che l’epoca di proteste e indignazioni è finita e che la priorità è rafforzare la capacità militare americana. Non sono stati forniti dettagli su azioni specifiche o risposte cinesi, né su eventuali incidenti recenti.