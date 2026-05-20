Usa-Nato Trump riduce la presenza militare in Europa | il Pentagono accelera sul piano America First

L’amministrazione di Donald Trump sta pianificando una riduzione significativa della presenza militare statunitense in Europa, con l’obiettivo di riorganizzare l’architettura della NATO nel continente. Il Pentagono sta accelerando l’attuazione del piano, noto come “America First”, che prevede un cambiamento nelle forze schierate e nelle modalità di supporto alle alleanze militari. Questa decisione si inserisce in un quadro di rinnovato focus sulla strategia internazionale degli Stati Uniti.

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L’amministrazione di Donald Trump si prepara a ridefinire in profondità l’architettura militare della NATO in Europa. Washington annuncerà formalmente agli alleati una significativa riduzione delle forze statunitensi disponibili per il “ Nato Force Model ”, il dispositivo operativo che raccoglie le unità rapidamente mobilitabili in caso di guerra o crisi strategica. Lo riporta Reuters sul suo sito citando alcune fonti, secondo le quali il Pentagono vuole ridimensionare significativamente il suo impegno. Il Pentagono ha già confermato il primo passo concreto: le Brigade Combat Teams (BCT) americane assegnate all’Europa passeranno da quattro a tre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Usa-Nato, Trump riduce la presenza militare in Europa: il Pentagono accelera sul piano “America First” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRUMP SLAMS NATO LIVE | US President Humiliates Allies Over Defense Spending In Front Of World Media Sullo stesso argomento Una Nato senza Trump, l’Europa accelera sul suo ‘piano B’(Adnkronos) – La Nato senza Donald Trump? L'Europa accelera sul suo piano di riserva, che garantisce all'Alleanza la possibilità di autodifesa... L’Europa accelera sul piano per una Nato senza gli Stati UnitiGli alleati del Vecchio Continente al lavoro per garantire la possibilità di difendersi utilizzando le strutture militari esistenti in caso di ritiro... Washington segnalerà una riduzione delle forze Usa disponibili per la NATOSecondo fonti citate da Reuters, il Pentagono vuole ridimensionare l'impegno Usa nel quadro del NATO Force Model; l'annuncio è atteso venerdì ... notizie.it Trump riduce le forze USA disponibili per la NATO in caso di crisiL'amministrazione Trump pronta a ridurre le forze USA per la NATO in caso di crisi, attesa comunicazione agli alleati ... it.blastingnews.com Nato di nuovo S2: Non posso essere l'unico a trovare la scrittura seriamente difettosa? reddit