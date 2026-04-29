Pilar Fogliati e l'amore per Fabio Paratici | Vent'anni di differenza? Mi innamoro della persona non dell'età

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice italiana ha rilasciato dichiarazioni sulla sua relazione con un dirigente sportivo, con cui ha vent’anni di differenza di età. Ha affermato di essere molto innamorata e di non preoccuparsi delle critiche o dei commenti sugli anni che li separano. La coppia si è conosciuta da tempo e il suo legame è stato oggetto di attenzione pubblica, anche grazie alle parole dell’attrice.

Pilar Fogliati parla della sua relazione con Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina. I due hanno vent'anni di differenza, ma all'attrice romana non interessa quello che dicono, anzi, sottolinea di essere molto innamorata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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