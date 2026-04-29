Pilar Fogliati e l'amore per Fabio Paratici | Vent'anni di differenza? Mi innamoro della persona non dell'età

L’attrice italiana ha rilasciato dichiarazioni sulla sua relazione con un dirigente sportivo, con cui ha vent’anni di differenza di età. Ha affermato di essere molto innamorata e di non preoccuparsi delle critiche o dei commenti sugli anni che li separano. La coppia si è conosciuta da tempo e il suo legame è stato oggetto di attenzione pubblica, anche grazie alle parole dell’attrice.