E ora… Eleonora Daniele con le lacrime agli occhi in diretta | Scusatemi

Il 25 marzo, il mondo della musica italiana ha appreso della scomparsa di uno dei suoi principali protagonisti. Durante la trasmissione mattutina “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno, la conduttrice si è mostrata emozionata, scusandosi con il pubblico e mostrando lacrime agli occhi mentre ricordava il cantautore. La notizia ha suscitato reazioni tra artisti, fan e istituzioni.

Il mondo della musica italiana ha perso uno dei suoi grandi protagonisti. La notizia ha scosso artisti, fan e istituzioni, e nella giornata del 25 marzo il ricordo del cantautore è stato al centro della prima parte del rotocalco mattutino Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai Uno. “Voglio fare un omaggio, un omaggio particolare ad un grande cantautore, ad un artista capace di trasformare la quotidianità in musica e in poesia”, ha esordito la conduttrice, introducendo una lunga sequenza di ricordi e video commemorativi. Durante la puntata, Eleonora Daniele ha mandato in onda un filmato che ripercorreva le principali esibizioni del cantautore genovese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“Per me è ancora qui con noi”. Eleonora Daniele, voce rotta e lacrime in direttaNel corso dell’ultima puntata settimanale del rotocalco mattutino in onda sull’ammiraglia Rai, Eleonora Daniele ha voluto dedicare un ampio spazio al...

Eleonora Daniele, voce rotta e lacrime in diretta: devastata dalla sua morteNell’ultima puntata settimanale del programma mattutino di Rai 1, Eleonora Daniele ha dedicato un segmento al ricordo della psicologa e opinionista...

Aggiornamenti e notizie su Eleonora Daniele

Temi più discussi: Eleonora Daniele: Arte cambia lo sguardo su autismo e inclusione; Casa del Jazz, Lupacchini: Cosa c'è dietro quel muro?; ORNELLA MUTI racconta ELEONORA GIORGI nel terzo episodio di ILLUMINATE; Mercuri: ‘Turbanti’ per abbattere barriere e promuovere inclusione.

Eleonora Daniele chiude Storie Italiane prima del previsto: cosa è successo in RaiDaytime di Rai Uno rivoluzionato: Storie Italiane di Eleonora Daniele chiude anticipatamente, slittano anche altri programmi mattutini. Ecco cosa è accaduto. notizie.it

Eleonora Daniele: Arte cambia lo sguardo su autismo e inclusione(Adnkronos) - Stare qui mi dà speranza, mi dà gli occhi per guardare qualcosa di nuovo, una bellezza sicuramente diversa nell'idea e nella proposizione di una disabilità che oggi deve assolutamente r ... msn.com

Buongiorno a tutti voi! Stamattina sarò ospite di Eleonora Daniele a #StorieItaliane su #Rai1. Vi aspetto con le ultime novità su #Garlasco x.com

Ieri a Rai1 Storie Italiane da Eleonora Daniele presentando il mio “A passo d’uomo. Una storia di Gesù con i piedi per terra” (Marsilio). I primi 3 minuti. - facebook.com facebook