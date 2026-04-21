In un’intervista a 'Tuttosport', Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha condiviso alcune riflessioni su giocatori incontrati nel corso della sua carriera. Ha descritto Lionel Messi come il giocatore più forte visto da vicino e Francesco Totti come il massimo rimpianto. Inoltre, ha commentato gli errori fatti con Vieira, senza entrare in dettagli specifici.

In occasione del suo 80° compleanno, l'ex direttore generale del Milan Ariedo Braida è stato intervistato dai microfoni di 'Tuttosport' per ripercorre la sua carriera ultra vincente. Negli anni, Braida si è reso celebre per la scoperta di tantissimi talenti finiti poi nella storia del calcio. Sul tema, l'attuale Vicepresidente del Ravenna ha svelato il giocatore più forte che ha mai visto da vicino, ma anche due grossi rimpianti della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole. «Messi a Barcellona. Leo era formidabile. Gli bastava toccare un pallone anche al novantesimo per farti vincere la partita. Arrivavano offerte incredibili, ma io ripetevo sempre la stessa cosa: possiamo vendere tutti ma non Messi».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braida: “Messi il più forte visto da vicino e Totti il più grande rimpianto. Ecco cosa sbagliammo con Vieira”

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