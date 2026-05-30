Una madre e sua figlia sono state trovate senza vita nella grotta delle Maldive. La tragedia ha portato alla morte due persone, le cui identità non sono state rese note. I familiari hanno partecipato all'ultimo saluto a Pegli, presso la chiesa di San Francesco. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Le indagini sono in corso per accertare le cause della tragedia.

? Domande chiave Come è avvenuta la tragica scomparsa nella grotta delle Maldive?. Chi sono i familiari che hanno affrontato l'ultimo saluto a Pegli?. Perché gli studenti chiedono un riconoscimento ufficiale all'Università di Genova?. Cosa lega questa tragedia alla scomparsa di un istruttore a Padova?.? In Breve Presenza di Carlo Sommacal, del figlio Matteo e del fidanzato Federico alla chiesa di San Francesco.. Studenti chiedono all'Università di Genova di mantenere i nomi delle vittime sul sito ufficiale.. Celebrazione religiosa a Pegli presieduta dal vescovo di Genova Monsignor Marco Tasca.. Funerale separato a Padova per l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pegli, l’ultimo saluto a madre e figlia: il dolore a San Francesco

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