Oggi l' ultimo saluto a Luca Iannuzzi Il dolore degli amici | Lasci tanto a tutti

Oggi si svolge l'ultimo saluto a Luca Iannuzzi, imprenditore noto per essere stato alla guida di locali come Nabilah e ScottoJonno. La sua scomparsa, avvenuta a 54 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, ha sconvolto amici e conoscenti a Napoli e nell'area circostante. I familiari e le persone vicine hanno espresso il loro dolore, ricordando il rapporto di affetto e stima con il loro caro.

Sono ore di grande dolore a Napoli e in provincia per la prematura scomparsa di Luca Iannuzzi. Il noto imprenditore - patron, tra l'altro, di Nabilah e ScottoJonno - è stato portato via a 54 anni da un brutto male contro il quale combatteva da tempo.In attesa dei funerali, che si terranno oggi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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È morto Luca Iannuzzi, storico imprenditore della movida flegrea e partenopea, tra gli “inventori” del Nabilah. Innovatore nel mondo del divertimento, è stato titolare anche di altri locali celebri come ScottoJonno e Archivio Storico. Sarebbe stato stroncato da un x.com